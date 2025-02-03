Жители бульвара, проспекта и десяти улиц в Воронеже остались без воды

Сегодня, 3 февраля, сотрудники РВК-Воронеж обнаружили повреждение на напорном водоводе диаметром 600 мм в доме № 37э по улице Антонова-Овсеенко.
Сейчас коммунальщики роют котлован, что позволит определить характер повреждения. На время работ без воды остались жители десяти улиц, бульвара и проспекта в Северном районе города.
— В ближайшее время будет частично перекрыто движение на участке улицы Антонова-Овсеенко — от улицы 60-й Армии до бульвара Победы, — уточнил глава города Сергей Петрин.
По словам чиновника, будут подготовлена схема временного проезда. На месте дежурят экипажи ГИБДД и управа района.