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Более 146 млн рублей пытались украсть из бюджета Новосибирской области

В интервью Сиб.фм прокурор Новосибирской области Александр Бучман подвел итоги ведомства за прошедший год.

Отмечается, что в 2024 году в результате вмешательства прокуратуры было приведено в соответствие с законодательством более 5,2 тыс. региональных и муниципальных нормативных актов. Благодаря надзорному ведомству в бюджет региона было добавлено около 4 млрд руб., а в местные бюджеты направлено 700 млн руб.

Также прокуратура выявила попытки хищения бюджетных средств, включая деньги, которые были предназначены для реализации региональных и национальных проектов. Благодаря вмешательству надзорного ведомства в бюджет вернули 146 млн руб.

Прокуратура