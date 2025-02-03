Более 146 млн рублей пытались украсть из бюджета Новосибирской области

Отмечается, что в 2024 году в результате вмешательства прокуратуры было приведено в соответствие с законодательством более 5,2 тыс. региональных и муниципальных нормативных актов. Благодаря надзорному ведомству в бюджет региона было добавлено около 4 млрд руб., а в местные бюджеты направлено 700 млн руб.