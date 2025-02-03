Пьяный житель Башкирии изувечил сестру возлюбленной дверью «Мазды CX7»

Житель Альшеевского района Башкирии выслушал приговор за нанесенные сестре своей сожительницы увечья. Обвиняли мужчину по статье «причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
В суде установлено, что пьяный мужчина за рулем «Мазды CX7» специально наехал на женщину задним ходом и сбил ее открытой дверью иномарки. Причиной такого поступка стал конфликт, который вспыхнул между ними.
Мужчину приговорили к трем годам условно. Также его машину конфисковали в доход государства.
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