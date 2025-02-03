Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный житель Башкирии изувечил сестру возлюбленной дверью «Мазды CX7»

В Башкирии водитель изувечил сестру своей сожительницы дверью иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Житель Альшеевского района Башкирии выслушал приговор за нанесенные сестре своей сожительницы увечья. Обвиняли мужчину по статье «причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В суде установлено, что пьяный мужчина за рулем «Мазды CX7» специально наехал на женщину задним ходом и сбил ее открытой дверью иномарки. Причиной такого поступка стал конфликт, который вспыхнул между ними.

Мужчину приговорили к трем годам условно. Также его машину конфисковали в доход государства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.