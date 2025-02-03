В Ростове водитель Chevrolet Cruze попал в больницу после лобового ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло рано утром на улице Малюгиной. Предварительно, мужчина за рулем Chevrolet Cruze не справился с управлением и столкнулся со встречным «МАЗом». После этого водителя легкового автомобиля с травмами увезли в больницу.