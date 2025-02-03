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В Ростове водитель Chevrolet Cruze попал в больницу после лобового ДТП

В Ростове столкнулись Chevrolet Cruze и «МАЗ», пострадал один из водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в лобовой аварии пострадал 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze. Об этом 3 февраля сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло рано утром на улице Малюгиной. Предварительно, мужчина за рулем Chevrolet Cruze не справился с управлением и столкнулся со встречным «МАЗом». После этого водителя легкового автомобиля с травмами увезли в больницу.

— Обстоятельства сейчас уточняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.