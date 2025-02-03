Грузовики увязли в грунте на месте порыва трубы в Воронеже

Порыв трубы на улице Антонова-Овсеенко привел к тому, что грунт, который находился на близлежащей территории, попал на дорогу, сообщил мэр Сергей Петрин.
На место направили спецтехнику, которая будет вытаскивать увязшие грузовики. Проезжую часть расчищают фронтальные погрузчики.
Ранее стало известно, что из-за коммунальной аварии улица Антонова-Овсеенко частично перекрыта.
В «РВК-Воронеж» подчеркнули, что водопроводные сети по этому адресу в надлежащем состоянии, поэтому повреждение трубы не связано с износом. Точную причину порыва специалисты сообщат после разрытия.