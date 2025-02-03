Пара из Башкирии стала родителями в 12-й раз

В Давлекановском районе Башкирии в семье Курманаевых появился 12-й ребенок. О радостном событии рассказала многодетная мама Гульназ. В середине января она родила девочку Назгуль. По словам женщины, дома ее ждут шесть старших сестер и пятеро братьев.
Напомним, что Гульназ Курманаева в конце 2023 года указом президента России Владимира Путина была удостоена звания «Мать-героиня». Также женщина награждена медалью «Родительская доблесть», «Материнская слава», а ее супруг обладатель медали «Отцовская доблесть».
Как передает издание «Башинформ», женщина с ребенком сейчас готовится к выписке.
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