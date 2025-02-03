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За оправдание действий украинских террористов омич проведет пять лет в колонии

Помимо срока, мужчине также в течение трех лет будет запрещено размещать публичные материалы в сети.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд вынес приговор омичу, который публично оправдывал действия украинских военизированных объединений. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Согласно имеющейся информации, в июле 2023 года омич в комментариях одного из Telegram-каналов отправил видео с допросом российского военнопленного. Под видеозаписью мужчина оставил комментарий, оправдывающий действия украинских террористов.

Второй Восточный окружной военный суд города Новосибирска признал омича виновным за публичное оправдание терроризма. Инстанция приговорила мужчину к 5 годам колонии и лишила права размещать публичные материалы в сети сроком на 3 года.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске задержали мужчину за оправдание украинских военных в Telegram.