За оправдание действий украинских террористов омич проведет пять лет в колонии

В Новосибирске суд вынес приговор омичу, который публично оправдывал действия украинских военизированных объединений. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Согласно имеющейся информации, в июле 2023 года омич в комментариях одного из Telegram-каналов отправил видео с допросом российского военнопленного. Под видеозаписью мужчина оставил комментарий, оправдывающий действия украинских террористов.
Второй Восточный окружной военный суд города Новосибирска признал омича виновным за публичное оправдание терроризма. Инстанция приговорила мужчину к 5 годам колонии и лишила права размещать публичные материалы в сети сроком на 3 года.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске задержали мужчину за оправдание украинских военных в Telegram.