«Водителя сильно зажало, но он смог открыть двери». Что говорят пассажиры автобуса о смертельном ДТП на «Нарве»

«Он проезжал мимо, когда всё уже случилось, но служб на месте ещё не было. Говорил, что левая сторона автобуса вся распорота была, вокруг стояло много людей. Он забрал двух девушек, пассажирок автобуса, довез их до Питера. Они были в шоковом состоянии. Одна в машину садилась и потеряла сознание на несколько секунд. Мне кажется, они ещё не совсем все понимали, но передвигались самостоятельно, на них не было крови», — добавила она.