«Водителя сильно зажало, но он смог открыть двери». Что говорят пассажиры автобуса о смертельном ДТП на «Нарве»

Для пожилой пары поездка стала и вовсе последней. О том, что происходило во время и после аварии, «Фонтанке» на следующий день рассказали пассажиры.
Светлана приходит в себя дома. Для неё авария обошлась без серьёзных травм, но менее чем через сутки после случившегося ходить удаётся с трудом. В травмпункте сказали: родилась в рубашке.
Женщина предпочла поездку в автобусе индивидуальному трансферу на машине, побоявшись погодных условий. Она сидела в передней части салона справа и уже засыпала, когда услышала эмоциональный вскрик водителя. Основной удар пришёлся на переднюю часть слева. Водителя зажало, его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Сидевшая за ним семейная пара погибла на месте. Женщине было 60 лет, её супруг на год старше.
Ещё один пострадавший, состояние которого медики оценили как крайне тяжёлое, 11-летний мальчик. Он путешествовал с матерью и сестрой примерно его возраста на вид. Часть пути от Таллина до Нарвы ребёнок сидел рядом со Светланой. В Ивангороде семья пересела на места в задней части автобуса. Слева или справа — ей неизвестно.
Мальчика после аварии из салона вынесли пассажиры. Они же собирали куртки, чтобы положить пострадавшего ребёнка на них.
«С девочкой всё хорошо. Мы её одели в куртки, успокаивали. Семью забрал кто-то из остановившихся водителей. Сказал: “Пока приедет скорая, я вас уже отвезу”», — рассказала Светлана и пожелала здоровья мужчине.
Он был не единственным автомобилистом, кто остановился и предложил помощь пассажирам автобуса. Светлана была в числе тех, кто не стал ждать медиков на месте. По её словам, её и двух девушек, также не получивших серьёзных травм, подвезли до Кингисеппа. По дороге она видела скорые, спешившие на место ДТП. Насколько запомнилось, медики приехали быстро. Из Кингисеппа она и попутчицы добрались в Петербург на такси.
«Одна из девушек поехала домой. Другую должны сегодня выписать — у неё вывих челюсти. Она собиралась ехать в гостиницу», — говорит Светлана.
По информации «Фонтанки», травму челюсти получила 46-летняя жительница Берлина. Интернет знает её тёзку как выпускницу Международной академии Михаила Чехова в Берлине. Прошлым летом в Барселоне можно было увидеть её дебют на русском языке — моноспектакль по пьесе российского драматурга, погружающий во внутренний мир женщины, пережившей абьюз.
Ещё одна пассажирка, которая вышла на связь с «Фонтанкой», сидела в хвосте автобуса с противоположной стороны от водителя. Дарья (имя изменено. — Прим. ред.) — жительница Таллина, путешествовала в одиночку. Своё имя она попросила не указывать, так как о случившемся ещё не знает её мама. Женщина получила ушибы и резаные раны, от госпитализации отказалась.
«Единственное, что я точно помню: было торможение. Наш водитель пытался уйти от столкновения, потому что нас мотнуло вправо. То есть мы ехали по своей полосе, затем нас мотнуло к отбойнику. Дальше: резкое торможение, скрип и удар. Полетели стекла. И мы начали выбираться оттуда. Ещё не понимали, где мы находимся, насколько далеко отъехали», — говорит собеседница.
Перед Дарьей сидела мать с двумя детьми — девочка ехала рядом с матерью, мальчик занял место в соседнем ряду. В результате ДТП он потерял сознание, его увезли в больницу. Пенсионеров, которые получили смертельные травмы, Дарья тоже помнит. Они сидели за водителем.
В момент аварии движение на участке трассы было довольно активным. На помощь пострадавшим до прибытия спецслужб приходили неравнодушные водители и очевидцы. Пассажирам помогали выбраться из раскуроченного транспорта, после чего всех переводили за отбойник. Один из автомобилистов помог добраться до больницы двум пострадавшим девушкам, несмотря на то, что спешил на поезд, рассказала «Фонтанке» его супруга.
«Он проезжал мимо, когда всё уже случилось, но служб на месте ещё не было. Говорил, что левая сторона автобуса вся распорота была, вокруг стояло много людей. Он забрал двух девушек, пассажирок автобуса, довез их до Питера. Они были в шоковом состоянии. Одна в машину садилась и потеряла сознание на несколько секунд. Мне кажется, они ещё не совсем все понимали, но передвигались самостоятельно, на них не было крови», — добавила она.
В пути девушки говорили, что после ДТП водитель автобуса нажал кнопку для открытия дверей и попросил всех немедленно покинуть салон из-за угрозы возгорания. «Водителя сильно зажало, но он смог открыть двери, чтобы все вышли. Больше подробностей пассажирки мужу не рассказали, он спешил на поезд», — поделилась женщина.
Пассажиры, которым не требовалась госпитализация, вызвали такси до места назначения, затраты обещал компенсировать перевозчик — АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group). «Lux Express был с нами на линии. Нам сказали вызывать такси, чтобы не ждать длительной транспортировки. Очень спокойно все объяснили», — рассказала Дарья.
Путь от Таллина до Петербурга в связи с закрытием погранперехода для автодвижения сейчас состоит из двух частей — сначала автобус едет до Нарвы, где пассажиры пешком переходят границу, и там уже садятся в другой транспорт — до Петербурга.
ДТП произошло с российской стороны, на 133-м километре трассы «Нарва» накануне в одиннадцатом часу вечера. По данным полиции, водитель КАМАЗа столкнулся со встречной «Сканией», в салоне которой ехали 22 человека. Среди них граждане России, Эстонии, Германии, Молдовы и Польши. Травмы получили 18 человек, четверо госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено два уголовных дела.