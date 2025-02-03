В Перми от падения снега и льда с крыши пострадала семилетняя девочка

В Перми в результате падения снега и льда с крыши пострадала семилетняя девочка. Случай произошел в пятницу, 31 января, в Индустриальном районе города. Ребенок был госпитализирован в больницу. Об инциденте сообщили в Пермской станции скорой медицинской помощи.
Ситуацию прокомментировали в краевом Министерстве здравоохранения. В пресс-службе ведомства «КП-Пермь» уточнили, что пострадавшая девочка была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. В медучреждении юная пациентка была осмотрена врачами, а после этого направлена на амбулаторное лечение.
По данным статистики Пермской станции скорой медицинской помощи, всего в январе 2025 года с травмами, полученными на улице и в общественных местах, обратилось 880 пострадавших. При гололедных травмах оказали помощь 152 пациентам, из них 144 в Перми.