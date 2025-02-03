Под Сызранью 43-летняя женщина задушила полотенцем мужчину

По версии следствия, фигурантка уголовного дела находилась в квартире своего 66-летнего знакомого. Во время распития спиртного хозяин квартиры и его гостья поссорились на бытовой почве. Дождавшись, когда пожилой мужчина уснет, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина удушила его полотенцем.