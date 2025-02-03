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Под Сызранью 43-летняя женщина задушила полотенцем мужчину

Женщина поссорилась со своей жертвой на бытовой почве.

В Сызранском районе завершено расследование смерти 66-летнего местного жителя. Обвинение в убийстве пенсионера предъявлено 43-летней женщине.

Убийство было совершено 5 сентября 2024 года.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела находилась в квартире своего 66-летнего знакомого. Во время распития спиртного хозяин квартиры и его гостья поссорились на бытовой почве. Дождавшись, когда пожилой мужчина уснет, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина удушила его полотенцем.

Уголовное дело рассмотрит Сызранский районный суд, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Женщине может грозить от шести до 15 лет колонии с двухлетним ограничением свободы либо без него.