В Каменске-Уральском из-за обрушения пола погиб заводчанин

3 февраля на рабочем месте погиб кузнец Каменск-Уральского металлургического завода. На мужчину упала конструкция.
По предварительной информации, в 12 часов дня в кузнечно-прессовочном четвертом цехе, в котором складируют штамповки, частично обрушился пол. Из-за этого на мужчину упала одна из конструкций.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
— В ходе надзорных мероприятий органы прокуратуры оценят исполнение требований законодательства об охране труда, установят лица, отвечающие на предприятии за соблюдение техники безопасности и надлежащее состояние производственных площадок, — уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство держит на контроле проведение доследственной проверки.