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В Каменске-Уральском из-за обрушения пола погиб заводчанин

Мужчина работал на заводе кузнецом.

Источник: Комсомольская правда

3 февраля на рабочем месте погиб кузнец Каменск-Уральского металлургического завода. На мужчину упала конструкция.

По предварительной информации, в 12 часов дня в кузнечно-прессовочном четвертом цехе, в котором складируют штамповки, частично обрушился пол. Из-за этого на мужчину упала одна из конструкций.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

— В ходе надзорных мероприятий органы прокуратуры оценят исполнение требований законодательства об охране труда, установят лица, отвечающие на предприятии за соблюдение техники безопасности и надлежащее состояние производственных площадок, — уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство держит на контроле проведение доследственной проверки.

Прокуратура