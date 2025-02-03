Убийца воронежской учительницы проведет остаток жизни в колонии

Что касается убийств в ЛНР, то их Артем Селютин совершил вместе с подельником еще до убийства Натальи Тушинской — в январе 2021 года в городе Ирмино. Они с помощью ножа и топора убили мужа с женой. После этого забрали деньги и материальные ценности, и чтобы скрыть следы убийств, подожгли дом. В отношении соучастника Селютина уголовное дело прекращено, так как он умер.