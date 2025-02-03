Убийца воронежской учительницы проведет остаток жизни в колонии

В ЛНР суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Артема Селютина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Напомним, что судья Воронежского областного суда Ольга Чистякова 21 марта 2022 года вынесла приговор по уголовному делу о зверском убийстве учительницы математики Натальи Тушинской. 32-летний уроженец Украины Артем Селютин, который расправился с женщиной, когда она возвращалась из школы домой, получил 20 лет колонии строго режима. Также она обязала его выплатить по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда трем потерпевшим — маме, дочери и мужу убитой.
Что касается убийств в ЛНР, то их Артем Селютин совершил вместе с подельником еще до убийства Натальи Тушинской — в январе 2021 года в городе Ирмино. Они с помощью ножа и топора убили мужа с женой. После этого забрали деньги и материальные ценности, и чтобы скрыть следы убийств, подожгли дом. В отношении соучастника Селютина уголовное дело прекращено, так как он умер.