В Омской области суд вынес приговор омичу за публичную демонстрацию нацисткой символики. Мужчину уже привлекали к административной ответственности за подобное деяние. Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
В свей страничке во «ВКонтакте» мужчина запостил фотографию, на которых можно было увидеть его татуировки в виде нацисткой свастики, публичная демонстрация которой запрещена законами РФ. Ранее мужчина уже был судим за подобное деяние.
Исилькульский городской суд Омской области признал виновным мужчину за неоднократную публичную демонстрацию нацисткой символики и назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.
Ранее «КП Омск» сообщала, что за оправдание действий украинских террористов омич проведет пять лет в колонии.