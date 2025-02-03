В Волгограде защита Рагима Шыхалиева запросила условный срок

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что решение суда по уголовному делу в отношении Шыхалиева не устроило ни одну из сторон — ни гособвинение, ни потерпевших, ни самого виновника дорожно-транспортного происшествия. Воспользовавшись законным правом, в 10-дневный срок в суд было подано четыре жалобы — от прокуратуры, двоих потерпевших и защиты по делу.