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Кубанец получил от Госдумы благодарность за спасение пассажиров лайнера в Турции

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев вручил благодарственное письмо жителю Краснодара Султану Султанову, который летел на самолете, загоревшемся в турецкой Анталье 24 ноября, и помогал спасать пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

«Султан был обычным пассажиром, помогал экипажу спасать людей. Это государственный знак отличия — именной документ», — сказал депутат во время вручения благодарности, отметив, что действия жителя Краснодара высоко оценили члены экипажа самолета.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнял рейс A45051 из Сочи. При посадке в аэропорту Антальи самолет загорелся. Краснодарец помог стюардессе открыть дверь аварийного выхода. После вместе с членами экипажа он выводил детей и взрослых из горящего самолета.

Пожар на лайнере оперативно потушили. В результате пострадавших не было. Все 89 пассажиров и шесть членов экипажа, находившихся на борту самолета, эвакуировались по надувным трапам.