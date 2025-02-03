Кубанец получил от Госдумы благодарность за спасение пассажиров лайнера в Турции

«Султан был обычным пассажиром, помогал экипажу спасать людей. Это государственный знак отличия — именной документ», — сказал депутат во время вручения благодарности, отметив, что действия жителя Краснодара высоко оценили члены экипажа самолета.
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнял рейс A45051 из Сочи. При посадке в аэропорту Антальи самолет загорелся. Краснодарец помог стюардессе открыть дверь аварийного выхода. После вместе с членами экипажа он выводил детей и взрослых из горящего самолета.
Пожар на лайнере оперативно потушили. В результате пострадавших не было. Все 89 пассажиров и шесть членов экипажа, находившихся на борту самолета, эвакуировались по надувным трапам.