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Жительница Перми выплатит 100 тысяч за удары по лицу чужому ребенку

Пермячка, защищая дочь, три раза ударила парня.

Источник: Комсомольская правда

В Перми местную жительницу признали виновной в побоях, которые она нанесла несовершеннолетнему мальчику. За это женщина заплатит компенсацию размером в сто тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Перми.

В ходе следствия было установлено, что между девочкой и парнем произошел словесный конфликт. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, мама девочки схватила мальчика за капюшон, удерживая за него, нанесла три удара ладонью по щеке.

Женщина была признана виновной. Суд взыскал с ответчика в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.