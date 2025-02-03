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В Минске автомобиль без водителя съехал в котлован и опрокинулся

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль в результате самопроизвольного движения съехал в котлован. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня 28-летний водитель автомобиля Lada оставил свое транспортное средство на стоянке вблизи дома № 78А по улице Сурганова, не приняв при этом мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. В результате автомобиль заехал в котлован коммуникаций и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан покидать свое место или оставлять транспортное средство только в случае, если приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства.