В Минске автомобиль без водителя съехал в котлован и опрокинулся

По предварительной информации, сегодня 28-летний водитель автомобиля Lada оставил свое транспортное средство на стоянке вблизи дома № 78А по улице Сурганова, не приняв при этом мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. В результате автомобиль заехал в котлован коммуникаций и опрокинулся.