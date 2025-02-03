Теплоход с контрабандным топливом задержали в порту Ростова-на-Дону

Нарушение во время совместной проверки выявили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Сейчас в отношении судовладельца возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. В качестве наказания в этом случае полагаются штраф или конфискация товара.