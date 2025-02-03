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Теплоход с контрабандным топливом задержали в порту Ростова-на-Дону

В порту Ростова на теплоходе прятали больше 9 тонн контрабандного топлива.

Источник: Комсомольская правда

В порту Ростова-на-Дону на теплоходе из порта Абу-Кир (Египет) обнаружили 9,4 тонны лишнего топлива, не заявленного в декларации. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Нелегальный груз стоимостью 500 тысяч рублей пытались провезти под видом технической воды в цистерне, которая не была предназначена для хранения судового топлива.

Нарушение во время совместной проверки выявили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Сейчас в отношении судовладельца возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. В качестве наказания в этом случае полагаются штраф или конфискация товара.