Теплоход с контрабандным топливом задержали в порту Ростова-на-Дону

В порту Ростова-на-Дону на теплоходе из порта Абу-Кир (Египет) обнаружили 9,4 тонны лишнего топлива, не заявленного в декларации. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.
Нелегальный груз стоимостью 500 тысяч рублей пытались провезти под видом технической воды в цистерне, которая не была предназначена для хранения судового топлива.
Нарушение во время совместной проверки выявили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Сейчас в отношении судовладельца возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. В качестве наказания в этом случае полагаются штраф или конфискация товара.