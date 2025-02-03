Уфимца, убившего в Инорсе мужчину, приговорили к 8,5 годам колонии

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, конфликт произошел в апреле прошлого года. Поводом для стычки стало повреждение, которое нанесли уфимцы машине знакомого. Ущерб составил 180 тысяч рублей. Свидетелем картины стал Александр, который являлся соседом владельца авто. Слово за слово и между жителями Уфы завязалась драка, в ходе которой заводчанина несколько раз ударили ножом. Умер Александр в больнице от тяжелых травм.