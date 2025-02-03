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Уфимца, убившего в Инорсе мужчину, приговорили к 8,5 годам колонии

В Уфе мужчине назначили более 8 лет колонии за смертельную драку.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор местным жителям, которых обвиняли в гибели 34-летнего заводчанина Александра. Напомним, уфимец погиб во время драки в Инорсе.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, конфликт произошел в апреле прошлого года. Поводом для стычки стало повреждение, которое нанесли уфимцы машине знакомого. Ущерб составил 180 тысяч рублей. Свидетелем картины стал Александр, который являлся соседом владельца авто. Слово за слово и между жителями Уфы завязалась драка, в ходе которой заводчанина несколько раз ударили ножом. Умер Александр в больнице от тяжелых травм.

В зависимости от роли и степени участия мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также повреждении чужого имущества. Одного из них приговорили к 8,5 годам тюрьмы, а второго наказали принудительными работами.

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