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Блиновскую попросили привлечь к делу о банкротстве

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Алексей Блиновский попросил суд привлечь свою супругу, «королеву марафонов» Елену Блиновскую, к участию в деле о его банкротстве, следует из карточки дела в Арбитражном суде Ярославской области.

Источник: © РИА Новости

«Ходатайство Блиновского Алексея Владимировича о приостановлении производства по делу с привлечением к участию в деле в качестве лица, участвующего в деле, Блиновской Елены Олеговны», — говорится в определении суда.

Для рассмотрения этого вопроса суд отложил судебное заседание до 9.00 мск 25 февраля.

Ранее в суде отмечалось, что Блиновский подал ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве в связи с его участием в СВО.

Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО «Сбербанк России», сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Первое заседание в Арбитражном суде Ярославской области прошло в сентябре, на нем, как и на последующих заседания, Блиновский отсутствовал, в суде выяснили, что он служит по контракту в зоне СВО. С января по ходатайству представителя ответчика дело рассматривается в закрытом судебном заседании.

Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.

Суд в Москве по заявлению Елены Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества.