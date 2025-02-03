Блиновскую попросили привлечь к делу о банкротстве

Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО «Сбербанк России», сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Первое заседание в Арбитражном суде Ярославской области прошло в сентябре, на нем, как и на последующих заседания, Блиновский отсутствовал, в суде выяснили, что он служит по контракту в зоне СВО. С января по ходатайству представителя ответчика дело рассматривается в закрытом судебном заседании.