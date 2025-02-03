Ботокс без лицензии: в Минске возбуждено уголовное дело

Предпринимательница первоначально попала в поле зрения финансовой милиции, УДФР КГК по Минску и Минской области передал материалы в прокуратуру, на основании которых было возбуждено дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса.
В рамках проверки было установлено, что директор предприятия без лицензии организовала оказание гражданам медуслуг — процедур по увеличению губ с использованием гиалуроновой кислоты и ботулинотерапии.
В результате женщина получила незаконный доход в размере более 73 тысяч рублей.
Прокуроры также сообщили, что подозреваемая приобретала расходные материалы за наличный расчет через мессенджеры. На препараты, которые вводили клиентам, отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность.
Клиентами потенциально опасных процедур стали не менее 70 человек.
Прокуроры передали материалы дела следователям для проведения предварительного расследования.