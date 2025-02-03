В Саранске заподозрили учителя в краже ноутбуков из школы

«По словам фигуранта, в конце декабря он, имея доступ к одному из кабинетов, с целью ремонта забрал домой ноутбук. После устранения поломки… мужчина сдал технику в ломбард за 10 тысяч рублей. По окончании каникул подозреваемый вновь решил совершить кражу. Забрав из кабинета уже два ноутбука, он сбыл их аналогичным образом. На протяжении последующих нескольких недель он совершил хищение еще семи компьютеров, которые также сдал в разные ломбарды, выручив за них от 8 до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.