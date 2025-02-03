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В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов

УФА, 3 фев — РИА Новости. Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в местных пабликах появилось видео, как группа детей вблизи жилого массива смотрит на взрыв в овраге.

В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции изучают видео для установления лиц, фигурирующих на кадрах.

«Сотрудниками отдела полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе были установлены участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет. Школьники вместе с законными представителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений. Они рассказали, что петарду нашли на улице Амантая и решили проверить ее», — говорится в сообщении ведомства.