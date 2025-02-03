В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов

«Сотрудниками отдела полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе были установлены участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет. Школьники вместе с законными представителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений. Они рассказали, что петарду нашли на улице Амантая и решили проверить ее», — говорится в сообщении ведомства.