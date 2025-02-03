Что известно об Армене Саркисяне, погибшем из-за взрыва в Москве

Армена Саркисяна Айк Гаспарян охарактеризовал как бизнесмена, который помогает батальону по зову сердца. «Я понял, что этот человек делает что-то не ради какой-то выгоды, а потому что надо, потому что он считает Донбасс своим домом и душой болеет за свою Родину», — рассказал командир RT.