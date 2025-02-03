Что известно об Армене Саркисяне, погибшем из-за взрыва в Москве

Биография
Армен Нагапетович Саркисян родился 20 сентября 1978 года. По информации «Рувики», он уроженец Горловки. В некоторых СМИ указывается, что он переехал из Армении в Донбасс в детстве и «всю осознанную жизнь» жил в Горловке.
По информации СПАРК, Саркисян — совладелец двух московских компаний, которые занимаются управлением недвижимым имуществом, торговлей табачными изделиями. Также в его собственности значится 99,64% в ООО «АБ Групп», виды деятельности которой указаны как капиталовложения и венчурное инвестирование, сообщает РБК.
Саркисян числится совладельцем зарегистрированных в Донецкой Народной Республике двух компаний, которые занимаются арендой и управлением недвижимостью, и двух ООО, одно из которых осуществляет производство кокса, второе — оказывает услуги по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Также Саркисян значится генеральным директором фонда «Руки помощи Арбата» в Донецке.
В Горловке погибшего Саркисяна знают как предпринимателя, общественного деятеля и волонтера. Он занимался подготовкой бойцов, доставлял оборудование для местной больницы и социального учреждения, сообщает «КП». В сентябре 2020 года Армену Саркисяну присвоили звание Почетного гражданина Горловки. Он являлся председателем наблюдательного совета региональной «Федерации бокса ДНР».
В декабре 2024 года Саркисяну вручили награду от главы ДНР Дениса Пушилина. Общественника поощрили «за объединение людей в Донбассе».
Киев против Саркисяна
На Украине с 2014 года Армен Саркисян числился в базе розыска — его данные внесены в базу «Миротворец».
Как сообщает «Коммерсант», украинские правоохранители предъявляли ему обвинения:
- в создании групп «титушек», занимающихся разгоном протестующих на Евромайдане в конце 2013−2014 годов;
- в организации штурма горсовета и городской милиции в Горловке в апреле 2014 года.
В апреле 2018 года Саркисяна задержала полиция во Франции. Причиной ареста стал запрос Генпрокуратуры Украины. Экстрадиции Киеву в итоге добиться не удалось.
В 2024 году украинская сторона обвинила Саркисяна в участии в боевых действиях против ВСУ, рассказывает «Лента.ру».
Что известно о батальоне «АрБат»
«АрБат», или «Армянский батальон», был образован в Горловке в сентябре 2022 года по инициативе Саркисяна. Формирование действует в составе интербригады «Пятнашка», которая в 2023 году включена в состав Министерства обороны РФ, по данным «Федерал Пресс».
Основной костяк подразделения — штурмовики, работающие как подразделение сил специальных операций. В состав формирования, основанного в Горловке, входят не только жители ДНР, но и бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие Минобороны.
Командир подразделения — в прошлом служащий ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян с позывным «Абрек». Он был одним из первых бойцов частной военной компании, который получил награду из рук президента России Владимира Путина.
Армена Саркисяна Айк Гаспарян охарактеризовал как бизнесмена, который помогает батальону по зову сердца. «Я понял, что этот человек делает что-то не ради какой-то выгоды, а потому что надо, потому что он считает Донбасс своим домом и душой болеет за свою Родину», — рассказал командир RT.
По информации КП, с августа 2024 года «АрБат» участвовал в выполнении боевых задач в Курской области.
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