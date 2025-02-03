Главе семьи в Красноярском крае, где погибли дети, предъявили обвинение

В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью — четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.