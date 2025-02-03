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В Башкирии при странных обстоятельствах умер 13-летний воспитанник интерната

Смертью ребенка с инвалидностью из Башкирии заинтересовался Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии трагически погиб 13-летний воспитанник дома-интерната. Его тело было найдено на территории учреждения с многочисленными повреждениями в январе 2022 года.

О смерти ребенка сообщила его приемная мама в соцсетях. По словам женщины, смерть мальчика, имевшего инвалидность, носит криминальных характер. Также жительница Башкирии утверждает, что сотрудники соцучреждения причастны к похищениям пенсий воспитанников.

По факту гибели подростка в Башкирии заводили уголовное дело. Доклад о ходе расследования потребовал глава СУ СКР Александр Бастрыкин.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в пресс-службе регионального ведомства.

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