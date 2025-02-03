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Пассажирский автобус слетел в кювет в Омском районе, пострадали два человека

В момент ДТП в салоне автобуса находились пять человек.

Источник: УМВД России по Омской области

Днем в понедельник, 3 февраля, пассажирский автобус слетел в кювет в деревне Березянка Омского района. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Авария произошла в 14:53 на улице Лесной в деревне Березянка. Водитель автобуса «НЕФАЗ», следовавшего по маршруту № 324 (Дом Туриста — д. Березянка), не справился с управлением и съехал в кювет.

В момент ДТП в салоне автобуса находились пять пассажиров. Двое из них — 27-летняя и 25-летняя женщины — обратились за помощью к медикам. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ДПС.