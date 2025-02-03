Экс-чиновнику мэрии Новосибирска Витухину продлили арест

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил меру пресечения и бывшему чиновнику мэрии Новосибирска. Бывший начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин останется в СИЗО до 2 апреля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Чиновника задержали прошлым летом накануне ухода в отставку с поста главы департамента. Витухину предъявили превышение и злоупотребление полномочиями, взяточничество и создание организованного преступного сообщества. В СИЗО он находится с июня. В августе Витухин подавал апелляцию на решение суда, но ее отклонили.
Сегодня же Дзержинский райсуд продлил меру пресечения и бывшему гендиректору «СпецТрансСтроя» Арапову.