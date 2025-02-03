На Кубани суд взыскал 40 млн рублей с гендиректора завода металлических флюсов

В ноябре 2022 года челябинская торговая компания «Виал» (один из крупнейших в России поставщиков электродной продукции) обратилась в суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным. Как следует из материалов дела, в 2021 году по решению суда НЗМФ должен был выплатить «Виалу» долг в сумме 41,7 тыс. долларов США и пени. Однако на расчетный счет взыскателя поступили лишь 17,2 тыс. долларов США.