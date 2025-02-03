Автомобиль скорой, спешивший с пациенткой в больницу, попал в ДТП под Челябинском

Все произошло в Южноуральске днем 3 февраля.
Предварительно известно, что 44-летний водитель «ЗАЗ» Chance двигался по улице Спортивная прямо, на перекрестке с федеральной трассой Челябинск — Троицк не предоставил преимущество в движении медицинскому автомобилю, произошло столкновение.
Уточняется, что машина экстренной службы двигалась на запрещающий сигнал светофора со включенными световым и звуковым сигналами. За рулем был мужчина 1966 года рождения. В салоне находились фельдшер и пожилая пациентка.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.