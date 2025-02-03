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Автомобиль скорой, спешивший с пациенткой в больницу, попал в ДТП под Челябинском

Автомобиль скорой помощи, спешивший с пациенткой в больницу, попал в ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Южноуральске днем 3 февраля.

Предварительно известно, что 44-летний водитель «ЗАЗ» Chance двигался по улице Спортивная прямо, на перекрестке с федеральной трассой Челябинск — Троицк не предоставил преимущество в движении медицинскому автомобилю, произошло столкновение.

Уточняется, что машина экстренной службы двигалась на запрещающий сигнал светофора со включенными световым и звуковым сигналами. За рулем был мужчина 1966 года рождения. В салоне находились фельдшер и пожилая пациентка.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.