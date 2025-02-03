Фонтан с кипятком лился из окна квартиры в Петербурге

Необычную картину наблюдали жители дома 34 на Большой Пушкарской улице в Петербурге. Там из окна верхнего этажа забил фонтан с кипятком. Вода текла прямо на тротуар и дорогу, попадая на припаркованные у дома машины. О случившемся написали в Telegram-канале «Топ новости Петербурга».
— По предварительным данным, в одной из квартир на четвертом или пятом этаже прорвало батарею, — указывает автор поста.
Пострадал ли кто-то из-за такого фонтана, неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что на перекрестке проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого временно пришлось менять трассы трех автобусных маршрутов. Специалисты оперативно приехали на место и устранили последствия аварии. К счастью, обошлось без пострадавших.