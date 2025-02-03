Фонтан с кипятком лился из окна квартиры в Петербурге

Необычную картину наблюдали жители дома 34 на Большой Пушкарской улице в Петербурге. Там из окна верхнего этажа забил фонтан с кипятком. Вода текла прямо на тротуар и дорогу, попадая на припаркованные у дома машины. О случившемся написали в Telegram-канале «Топ новости Петербурга».