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Александр Бастрыкин заинтересовался делом дебошира в клубе на Бору

Житель Чувашии бросался с ножом на отдыхающих в заведении людей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на посетителей борского клуба. Нижегородское СУ СК предоставит в федеральный центр доклад о ходе расследования.

Напомним, 1 февраля в заведение на улице Интернациональной на Бору пришел гость из Чувашии и устроил потасовку. Известно, что дебошир повредил имущество клуба и напал на двоих посетителей, одному из которых потребовалась медицинская помощь.

Нападавшим оказался 20-летний молодой человек. Ранее он судим не был.

Сейчас он является фигурантом уголовного дела по статье «хулиганство».

Ранее мы сообщали о том, что Александр Бастрыкин запросил доклад о разрушающемся доме в Красных Баках Нижегородской области.

СК