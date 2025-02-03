Александр Бастрыкин заинтересовался делом дебошира в клубе на Бору

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на посетителей борского клуба. Нижегородское СУ СК предоставит в федеральный центр доклад о ходе расследования.
Напомним, 1 февраля в заведение на улице Интернациональной на Бору пришел гость из Чувашии и устроил потасовку. Известно, что дебошир повредил имущество клуба и напал на двоих посетителей, одному из которых потребовалась медицинская помощь.
Нападавшим оказался 20-летний молодой человек. Ранее он судим не был.
Сейчас он является фигурантом уголовного дела по статье «хулиганство».
Ранее мы сообщали о том, что Александр Бастрыкин запросил доклад о разрушающемся доме в Красных Баках Нижегородской области.