Школьная лаборантка из Уфы отдала мошеннику 8,5 млн рублей

В Уфе школьная лаборантка стала жертвой мошенника. Женщина влезла в огромные долги и отдала аферисту 8,5 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимка познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. Разговорившись, мужчина поделился с женщиной историей своего большого дохода, якобы он торгует на бирже. Захотев научиться так же, уфимка попросила связать с ее консультантами. Лжеброкеры же убедили ее под различными предлогами перевести все деньги на «торговые счета».
Уфимка влезла в долги, лишилась своих накоплений, попросила взять кредиты своих знакомых и в общей сумме перевела мошенникам почти 8,5 млн рублей.
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