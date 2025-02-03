Школьная лаборантка из Уфы отдала мошеннику 8,5 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимка познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. Разговорившись, мужчина поделился с женщиной историей своего большого дохода, якобы он торгует на бирже. Захотев научиться так же, уфимка попросила связать с ее консультантами. Лжеброкеры же убедили ее под различными предлогами перевести все деньги на «торговые счета».