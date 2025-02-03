Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе. Происшествие случилось в квартире на первом этаже по улице Максима Горького, 1.
«В 16:29 по прибытии первых подразделений установлено, что произошел хлопок газово-здушной смеси с последующим горением на площади 60 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В 16:23 пожар локализовали. В 16:35 спасатели ликвидировали открытое горение. В 17:00 возгорание полностью ликвидировано.
Из двухэтажного дома эвакуировали 18 человек, в том числе двоих детей. Известно об одном пострадавшем.
«Межрайонной прокуратурой организована проверка по факту хлопка бытового газа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.