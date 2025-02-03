Облил спиртом и поджег. Могилевчанин на почве ревности подверг мучениям сожительницу

Обвиняемый 11 июля прошлого года находился в состоянии алкогольного опьянения. На почве ревности у него возник конфликт с сожительницей, во время которого он умышленно облил руки и ноги женщины техническим спиртом, после чего поджег их спичками. В результате женщина испытала продолжительные мучения. У нее ожоги 1−2-й степени около 10% поверхности тела.