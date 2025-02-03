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Облил спиртом и поджег. Могилевчанин на почве ревности подверг мучениям сожительницу

3 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Могилева, который поджег сожительнице руки и ноги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Могилевского областного суда.

Источник: БЕЛТА

Обвиняемый 11 июля прошлого года находился в состоянии алкогольного опьянения. На почве ревности у него возник конфликт с сожительницей, во время которого он умышленно облил руки и ноги женщины техническим спиртом, после чего поджег их спичками. В результате женщина испытала продолжительные мучения. У нее ожоги 1−2-й степени около 10% поверхности тела.

В судебном заседании обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда он признан виновным в умышленном причинении продолжительной боли способами, вызывающими особые физические и психические страдания. На основании ч.1 ст. 154 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа.

Постановлено в соответствии с ч.1 ст. 107 Уголовного кодекса применить в отношении обвиняемого принудительное лечение от хронического алкоголизма. Приговор вступил в законную силу.