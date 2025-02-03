В Челябинске будут судить посредника во взяточничестве

По данным прокуратуры, с апреля 2018 года по июль 2020 года обвиняемый, директор ООО Производственный координационно-консультационный центр «Челябинскавтотранс», выступил посредником при передаче взятки в размере более 3 миллионов рублей от гендиректора ООО «Челябинскавтотранс» депутату Челябинской гордумы за содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома на ул. Сулимова, 51а. Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об обвиняемом Алексее Алексеенко.