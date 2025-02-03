Заместительницам воронежского министра ЖКХ предъявлено обвинение

Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном главке МВД, который расследует уголовное дело.
Госпожи Евсюкова и Толчеева были задержаны в конце января. При рассмотрении ходатайств следствия о заключении женщин под стражу суд принял решение отправить их под домашний арест до конца марта.
В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымской компанией ООО «Альфа». На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора.
Как считают в МВД, еще до заключения контракта чиновницы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. В итоге установленные на основании исследования нормативы были отмены по иску регионального оператора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены.
Обвиняемые вину не признают. Елена Евсюкова в суде заявила, что не крала ничего ни у государства, ни у жителей, а Наталия Толчеева сказала, что в период заключения контракта и вовсе не работала в нынешней должности.