Заместительницам воронежского министра ЖКХ предъявлено обвинение

Как считают в МВД, еще до заключения контракта чиновницы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. В итоге установленные на основании исследования нормативы были отмены по иску регионального оператора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены.