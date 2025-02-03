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Жителя Таганрога задержали по подозрению в убийстве соседки

В Таганроге мужчину задержали после убийства соседки, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

40-летнего жителя Таганрога задержали по подозрению в убийстве соседки (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сейчас ведется следствие, прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, преступление произошло 1 февраля 2025 года. Предварительно, таганрожец находился дома, и во время ссоры с 38-летней соседкой напал на нее с ножом. Женщина умерла от ран.

— Мужчину задержали после произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия, — сообщили в СК.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу в рамках предварительной меры пресечения.