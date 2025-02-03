В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 11 фигуристов

Вечером 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас, на его борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В вертолете находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 41 человека, из них 28 были опознаны. Власти не рассчитывают найти выживших.