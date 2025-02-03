В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 11 фигуристов

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать фигуристов погибли в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, которая произошла 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания США.
В результате крушения пассажирского самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей. Среди фигуристов, которые на момент катастрофы выступали на соревнованиях на профессиональном уровне, были Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер, Спенсер Лейн.
Вечером 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас, на его борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В вертолете находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 41 человека, из них 28 были опознаны. Власти не рассчитывают найти выживших.
На борту были чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.