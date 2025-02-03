В Уфе четверо школьников напугали взрывами петард местных жителей

Жителей Кузнецовского затона в Уфе накануне, 2 февраля, напугали громкий звук взрыва и яркая вспышка. Оказалось, что в овраге четверо школьников баловались пиротехникой и поставили на уши жильцов микрорайона и полицейских.
— На место выехала оперативная группа, которая установила, что личности мальчиков. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет, — уточнили в МВД по Башкирии.
По словам детей, они нашли петарду на улицу и хотели ее испробовать. По факту инцидента начата проверка.
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