Машина «Белпочты» упала в выкопанный котлован в Минске из-за ручного тормоза

ДТП произошло 3 февраля примерно в 11.00 часов на улице Сурганова. Установлено, что 28-летний водитель «Лады» оставил авто на стоянке рядом с домом 78А, не затянув ручник. А когда мужчина вернулся, машина уже упала в выкопанный котлован коммуникаций, где опрокинулась.