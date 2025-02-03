Машина «Белпочты» упала в выкопанный котлован в Минске из-за ручного тормоза

В Минске легковушка «Белпочты» съехала в котлован и опрокинулась. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 3 февраля примерно в 11.00 часов на улице Сурганова. Установлено, что 28-летний водитель «Лады» оставил авто на стоянке рядом с домом 78А, не затянув ручник. А когда мужчина вернулся, машина уже упала в выкопанный котлован коммуникаций, где опрокинулась.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, только авто получило механические повреждения.
Еще мост между улицей Московской и проспектом Независимости закроется в Минске 8 февраля до конца 2025 года.
А врачи сказали о состоянии 6-летнего мальчика и его мамы, выживших после взрыва баллона под Жлобином: «Взрыв был очень мощным, травмы серьезные».