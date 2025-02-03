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В Ростовской области непотушенная сигарета едва не стоила мужчине жизни

В Семикаракорске произошел пожар в пятиэтажном доме.
Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске из-за непотушенной сигареты едва не сгорел пятиэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 1 февраля около 20:30.

По предварительной информации ведомства, мужчина решил отдохнуть и выкурить сигарету. Мужчина заснул, а табачное изделие так и осталось не потушенным. Окурок упал на постель и задымился. Затем начался пожар.

Запах гари почувствовали соседи и вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие на место пожара огнеборцы потушили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.