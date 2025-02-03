Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу

Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ — около 270 миллионов. Требование ВТБ было рассмотрено 22 января и признано обоснованным в размере около 269 миллионов рублей.