Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу

«У нас есть плательщики, которые кидали по 100, по 1000 рублей, когда пытались спасти Блиновскую», — сказала юрист в Арбитражном суде Москвы.
Этим фактом, а также с учетом того, что часть долга погашена самой Блиновской, она объясняла разницу в суммах долга в разных документах. Для уточнения суммы суд отложил заседание на 17 февраля.
Юрист Блиновской на заседании подтвердил, что подписчики передавали налоговой небольшие суммы. При этом он рассказал, что с продажей имущества Блиновской для оплаты долга возникли сложности.
«Имущество Елены категорически отказывались покупать. Когда узнавали, что это имущество отца, — еще куда ни шло», — сказал Иван Морозов. По его словам, защита в итоге продала квартиру отца Блиновской и пустила на погашение долга счета третьих лиц.
Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ — около 270 миллионов. Требование ВТБ было рассмотрено 22 января и признано обоснованным в размере около 269 миллионов рублей.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019−2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600−650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.