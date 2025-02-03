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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 6:4

Дубль Ремпала принёс победу «Салавату Юлаеву» над «Металлургом».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Игра завершилась победой уфимцев со счетом 6:4.

Счет был открыт уже на седьмой минуте. Гости забили шайбу, но СЮ быстро отыгрался, сравняв счет, а затем Шелдон Ремпал из Канады вывел команду вперёд (2:1).

Сравнять счет «Металлургу» удалось на 22-й минуты игры, а затем и вырвались вперед. К концу второго периоду счет и вовсе достиг 2:4.

Но «Салават Юлаев» все же смог отыграться и завладеть преимуществом. В последующие минуты голы гостям забили Данил Алалыкин (3:4), Ярослав Цулыгин (4:4), Шелдон Ремпал (5:4), Александр Хмелевский (6:4).

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