Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 6:4

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Игра завершилась победой уфимцев со счетом 6:4.
Счет был открыт уже на седьмой минуте. Гости забили шайбу, но СЮ быстро отыгрался, сравняв счет, а затем Шелдон Ремпал из Канады вывел команду вперёд (2:1).
Сравнять счет «Металлургу» удалось на 22-й минуты игры, а затем и вырвались вперед. К концу второго периоду счет и вовсе достиг 2:4.
Но «Салават Юлаев» все же смог отыграться и завладеть преимуществом. В последующие минуты голы гостям забили Данил Алалыкин (3:4), Ярослав Цулыгин (4:4), Шелдон Ремпал (5:4), Александр Хмелевский (6:4).
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