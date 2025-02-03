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В Башкирии 43-летний монтажник погиб, упав с лестницы

Стали известны причины гибели 43-летнего монтажника, упавшего с лестницы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершено расследование гибели 43-летнего монтажника систем вентиляции и кондиционирования. Напомним, мужчина трагически погиб в Салавате в ноябре прошлого года.

Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, 14 ноября монтажник проверял системы дымоудаления. В какой-то момент он сорвался с лестницы с высоты 1,5 метра и упал на спину, пробив себе череп. С тяжелой травмы головы он был экстренно доставлен в больницу, где умер 16-го числа.

Расследование показало, что стремянка была верна закреплена, однако каски на погибшем работнике не было. Также при выполнении работ на лестнице монтажнику запрещается тянуться и дотягиваться до чего-либо.

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