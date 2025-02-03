Ревнивый могилевчанин получил два года за то, что поджег сожительницу

На суде могилевчанин полностью сознался и раскаялся в содеянном. Его признали виновным в умышленном причинении продолжительной боли способами, вызывающими особые физические и психические страдания (ч.1 ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси). Фигуранта приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима без штрафа. Кроме того, его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.