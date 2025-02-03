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Ревнивый могилевчанин получил два года за то, что поджег сожительницу

Житель Могилева из ревности облил спиртом и поджег сожительницу.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве ревнивец облил спиртом и поджег сожительницу, рассказали в пресс-службе Могилевского областного суда.

Криминальная история произошла в областном центре 11 июля 2024-го. В тот день пьяный могилевчанин приревновал сожительницу и поругался с ней. Во время ссоры мужчина облил руки и ноги женщины спиртом, после чего бросил спичку.

— Женщина испытала продолжительные мучения и получила ожоги первой и второй степени примерно на 10% поверхности тела, — прокомментировали в пресс-службе.

На суде могилевчанин полностью сознался и раскаялся в содеянном. Его признали виновным в умышленном причинении продолжительной боли способами, вызывающими особые физические и психические страдания (ч.1 ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси). Фигуранта приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима без штрафа. Кроме того, его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Тем временем врачи сказали о состоянии 6-летнего мальчика и его мамы, выживших после взрыва баллона под Жлобином: «Взрыв был очень мощным, травмы серьезные».

А жительница Минска незаконно увеличивала губы клиенткам и может сесть в тюрьму.