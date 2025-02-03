В ДНР четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ

«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения», — написал глава ДНР в Telegram-канале.
Также в Центрально-Городском районе Горловки после сброса дрона на машину пострадали женщина 1980 года рождения и мужчина 1947 года рождения.
Кроме того, в Курахово из-за применения ствольной артиллерии ранения получила женщина 1969 года рождения. Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Помимо этого, сообщается о повреждении четырех объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском (Дворец культуры, центральные очистные сооружения) и Центрально-Городском (магазин, предприятие ГУП ДНР «Вода Донбасса») районах Горловки.
Также в понедельник сообщалось, что двое мужчин пострадали в результате атаки дрона ВСУ в хуторе Церковный Белгородской области. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.