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Подмосковные пятиклассники попали в больницу, повторив опасный тренд из TikTok

В Подмосковье два пятиклассника повторили опасный тренд из TikTok и оказались в больнице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 1 февраля в поселке Свердловский. Два мальчика в возрасте 11-ти и 12-ти лет решили повторить TikTok-тренд со средством для прочистки труб. Они смешали необходимые ингредиенты в бутылке, но в результате химического опыта содержимое емкости вырвалось наружу, попав в лица детей.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. У обоих школьников диагностировали химические ожоги лица, а у 11-летнего мальчика произошел разрыв сетчатки глаза. По факту случившегося организовали проверку.

До этого российский школьник едва не лишился зрения, повторяя тренд из TikTok. Ребенок проходит лечение в офтальмологическом отделении.