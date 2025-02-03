Подмосковные пятиклассники попали в больницу, повторив опасный тренд из TikTok

Инцидент произошел 1 февраля в поселке Свердловский. Два мальчика в возрасте 11-ти и 12-ти лет решили повторить TikTok-тренд со средством для прочистки труб. Они смешали необходимые ингредиенты в бутылке, но в результате химического опыта содержимое емкости вырвалось наружу, попав в лица детей.