На трассе в ВКО погибли водитель и три пассажира Lada Granta

Смертельное ДТП произошло на местной трассе Курчум — Калжыр, передает КТК. Столкнулись два легковых автомобиля. Это Lada Granta и Hyundai Santa Fe. Все погибшие — из одной машины, а четверо человек из Hyundai Santa Fe получили травмы.
Со слов очевидцев, пострадавшие выжили чудом. Им оказали первую помощь в районной больнице. Троих позже отправили в областной центр. По словам врачей, один из пострадавших с переломом ноги находится на больничной койке. У остальных в основном ушибы, и они будут лечиться дома.
Оба автомобиля превратились просто в кучу металла. В причинах трагедии разбираются следователи.