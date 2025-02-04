На трассе в ВКО погибли водитель и три пассажира Lada Granta

Со слов очевидцев, пострадавшие выжили чудом. Им оказали первую помощь в районной больнице. Троих позже отправили в областной центр. По словам врачей, один из пострадавших с переломом ноги находится на больничной койке. У остальных в основном ушибы, и они будут лечиться дома.