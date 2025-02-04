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На трассе в ВКО погибли водитель и три пассажира Lada Granta

3 февраля на востоке страны страшное ДТП унесло жизни сразу четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Смертельное ДТП произошло на местной трассе Курчум — Калжыр, передает КТК. Столкнулись два легковых автомобиля. Это Lada Granta и Hyundai Santa Fe. Все погибшие — из одной машины, а четверо человек из Hyundai Santa Fe получили травмы.

Со слов очевидцев, пострадавшие выжили чудом. Им оказали первую помощь в районной больнице. Троих позже отправили в областной центр. По словам врачей, один из пострадавших с переломом ноги находится на больничной койке. У остальных в основном ушибы, и они будут лечиться дома.

Оба автомобиля превратились просто в кучу металла. В причинах трагедии разбираются следователи.