В Одессе мужчина на два дня закрылся от ТЦК в машине, но его забрали в военкомат

Патрульная полиция подтвердила, что автомобиль остановили за нарушение ПДД вечером 2 февраля. При проверке выяснилось, что водитель скрывается от мобилизации. Предложив ему прибыть в военкомат, полицейские столкнулись с тем, что он забаррикадировался в салоне.